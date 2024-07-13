Сотрудники Лесоохраны прорубают "коридор" для вывоза обломков SSJ-100

ИЗВЕСТИЯ Сотрудники Лесоохраны прорубают "коридор" для того, чтобы появилась возможность вывезти обломки рухнувшего Sukhoi Superjet в Подмосковье, сообщила с места событий корреспондент "Известий" Анна Ничуговская.
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