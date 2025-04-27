Чем опасны наборы для татуировок в домашних условиях

У школьников пользуются популярностью наборы для создания татуировок в домашних условиях. Об опасности такого тренда «Вечерняя Москва» поговорила с врачом-дерматологом частной клиники Анастасией Милевиной.
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