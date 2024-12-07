8 голов за 3 тура – рекорд РПЛ от Угальде. Забьет «Пари НН» и «Оренбургу» – поставит еще два

Можно опередить Вагнера, Веллитона и даже Мазнова. Манфред Угальде развил бешеную результативность в РПЛ перед зимней паузой – восемь голов в трех матчах подряд! Оказывается, это рекорд российских чемпионатов, согласно подсчетам телеграм-канала «100 бомбардиров».