8 голов за 3 тура – рекорд РПЛ от Угальде. Забьет «Пари НН» и «Оренбургу» – поставит еще два

Можно опередить Вагнера, Веллитона и даже Мазнова. Манфред Угальде развил бешеную результативность в РПЛ перед зимней паузой – восемь голов в трех матчах подряд! Оказывается, это рекорд российских чемпионатов, согласно подсчетам телеграм-канала «100 бомбардиров».
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