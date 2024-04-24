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Крымское информационное агентство

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Крупнейший российский банк начнет выдавать ипотеку в Крыму

Крупнейший российский банк начнет выдавать ипотеку в Крыму

Клиенты ВТБ смогут в мае получить ипотеку на покупку жилья в Крыму, провести сделку можно будет дистанционно из любого региона или в четырех офисах РНКБ в Симферополе, Евпатории, Севастополе и Ялте, сообщили журналистам в пресс-службе банка.

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