Крупнейший российский банк начнет выдавать ипотеку в Крыму

Клиенты ВТБ смогут в мае получить ипотеку на покупку жилья в Крыму, провести сделку можно будет дистанционно из любого региона или в четырех офисах РНКБ в Симферополе, Евпатории, Севастополе и Ялте, сообщили журналистам в пресс-службе банка.