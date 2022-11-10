Военное обозрение

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Командир крейсера «Нормандия» ВМС США снят с должности во время непосредственного боевого развёртывания боевого корабля

Командир крейсера «Нормандия» ВМС США снят с должности во время непосредственного боевого развёртывания боевого корабля

Командир крейсера ВМС США «Нормандия», оснащённого управляемыми ракетами типа «томагавк» был снят с должности в самый разгар боевого развертывания корабля, пишет The Hill.

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