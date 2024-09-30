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Царьград

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Учёные из Саудовской Аравии создали систему охлаждения солнечных панелей без электричества

Учёные из Саудовской Аравии создали систему охлаждения солнечных панелей без электричества

Учёные из Саудовской Аравии разработали инновационную систему охлаждения солнечных панелей без электричества.

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