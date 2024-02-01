Челябинцам представят образцы старообрядческой иконы

В Челябинске пройдет выставка уральской иконы. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Исторического музея Южного Урала, сотрудники выставочного отдела музея вернулись из Невьянска (Свердловская область), где изучили богатую частную коллекцию старинных икон и выбрали экспонаты для готовящейся к открытию выставки «Святые лики».