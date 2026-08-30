Белгород подвергся ракетной атаке ВСУ. Есть пострадавшие и несколько возгораний

30 августа около 6 вечера украинские террористы нанесли ракетный удар по Белгороду. В городе вспыхнуло несколько пожаров.
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