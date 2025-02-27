Агаларов заявил, что судьба «Крокус Сити Холла» пока не определена

Будущее концертного зала «Крокус Сити Холл» в Красногорске, который был разрушен в результате теракта, на данный момент остаётся неопределённым, сообщил РИА Недвижимость президент компании Agalarov Development Эмин Агаларов.
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