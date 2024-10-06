В Нижнем Тагиле задержали поджигателей квартиры пенсионерки-волонтера

Полиция установила и задержала подозреваемых в покушении на пенсионерку-волонтера в Нижнем Тагиле.Старший помощник руководителя управления Следственного комитета Свердловской области Александр Шульга рассказал «Лента.
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