"У них всё было подготовлено": Зачем Китай на G-20 заблокировал итоговый коммюнике, который одобрила Россия

Китай заблокировал итоговый документ G20, который при этом поддержала Россия. Что именно заставило КНР пойти на такой шаг и почему Москва не стала действовать заодно с Пекином? Политолог и китаист Василий Кашин объяснил, что на самом деле стоит за этой историей.
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а наши как всегда подмахнули дяде сэму ..... анкоридж во всей красе .....