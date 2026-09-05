"У них всё было подготовлено": Зачем Китай на G-20 заблокировал итоговый коммюнике, который одобрила Россия

Китай заблокировал итоговый документ G20, который при этом поддержала Россия. Что именно заставило КНР пойти на такой шаг и почему Москва не стала действовать заодно с Пекином? Политолог и китаист Василий Кашин объяснил, что на самом деле стоит за этой историей.