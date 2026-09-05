Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 601 подписчик

"У них всё было подготовлено": Зачем Китай на G-20 заблокировал итоговый коммюнике, который одобрила Россия

"У них всё было подготовлено": Зачем Китай на G-20 заблокировал итоговый коммюнике, который одобрила Россия

Китай заблокировал итоговый документ G20, который при этом поддержала Россия. Что именно заставило КНР пойти на такой шаг и почему Москва не стала действовать заодно с Пекином? Политолог и китаист Василий Кашин объяснил, что на самом деле стоит за этой историей.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя