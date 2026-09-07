22 удивительных пейзажа, вдохновленных сказками братьев Гримм

Для всех любителей сказок и красивых видов нашей планеты немецкий фотограф Килиан Шонбергер создал серию мистических фотографий под названием «Странствия братьев Гримм».
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