Почему Красная Армия не стала оккупировать Финляндию в 1944 году

Любители историиПолитикаПочему Красная Армия не стала оккупировать Финляндию в 1944 году mil.ru В 1944 году финская армия, вторгшаяся в 1941 на территорию Советского Союза, потерпела поражение от советских войск.Вернуться к статье93НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьAIAlex ImenОчень взвешенное решение.Горский ВикторКак любит наш народ расписывать себя белым и пушистым! А ведь история таких вещей не прощает! 1/. Автор как-то, видно, подзабыл, что Сталин, у которого после "освободительного похода в Польшу, затем хамское присоединение капитулировавшей Прибалтики, в очередной раз от успехов закружилась голова, и... он охренел от наглости, что какая-то "финская козявка", кочевряжется и не хочет менять обжитые земли с сельхоз. территорией, промзоной, а главное с линией Маннергейма, на территорию в 2 раза большую, но... - болот, лесов и озёр. А по сему, ещё 18 ноября 1939 г., нарком Ворошилов отдаёт приказ о формировании Финляндской народной армии, на базе одной из дивизий Ленинградского Воен. Округа. Со всех концов страны туда собирают финнов, карелов, вепсов,,.. но... их мало и их разбавляют такие финны, как Полянский, Устименко,... и даже Тажибаев! Командует корпусом настоящий финн Аксел Антиттила, кадровый офицер РККА из КиевОВО! Но штаб и политуправление - русские, на несколько месяцев сменившие свои ФИО! Штаб корпуса возглавил комбриг Романов, ставший Райкосом, политотдел возглавил Терёшкин, ставший Тервоненом.... Форму на них использовали трофейную из Польши, присягу им сочинили Жданов и Мехлис, и...! Сталин решил себе к юбилею (21 декабря!) преподнести подарок - присоединить Финляндию! Но... Шапошников (военспец!), сказал, что так быстро не получится, а по сему, Сталин выпер его в отпуск, в Сочи, и решил порулить войнушкой сам! - http://rulibs.com/ru_zar/nonf_biography/simonov/6/j116.html а дальше...! 2//. "В июне 1941 г., финская армия армия ВМЕСТЕ(?) с германской напала на СССР..."(?!). Автор что забыл, что 25 июня 1945 г., без объявления войны СССР подверг мощнейшей бомбардировки города Финляндии (в т.ч. Хельсинки, где был только трансформаторный завод). На что Финляндия побежала жаловаться в Лигу Наций, что она хочет быть нейтральной и... 10 ИЮЛЯ 1941 г. Финляндия принимает решение о состоянии войны с СССР и "обрушивает" порядка 83 танков, захваченных у СССР в зимнюю компанию 1939/40 гг., и в два месяца захватывает всё, что потеряла зимой 1940 г., и даже прихватывает лишку, стратегически решая вопрос будущей обороны своих территорий. /// Да и дальше у автора скорее экскурс в пропаганду, чем в историю.sergo galinэто что-то новое в истории , до этого даже геббельс не додумался , что бы такое сочинить . хотя он к тому времени сдох . кто такие данные вам предоставил , что 25 июня 1945 г., без объявления войны СССР подверг мощнейшей бомбардировки города ФинляндииГорский ВикторЧто ж вы такой убогий, на эту тему - десятки книг и статей (в Яндексе 45 млн. статей и подборок на эту и близкие темы, а для вас это новость! Просвещайтесь. - https://von-hoffmann.livejournal.com/598077.htmlVilli sherbakСерго. Это ведь судя по фамилии тот же Шендерович а может и Гильбертруд. Они ведь готовы даже стоя у открытой печи крематория с до конца не сгоревшими останками своих соплеменников утверждать что это именно Сталин и никто другой виновен в их гибели. И в доказательства приведет десятки книг написанных такими мразями как и он сам. Вам попадались статьи похожих Горских на то, сколько их соплеменников участвовало в революционных событиях в России, сколько из них возглавляли органы Губчека или командовали Гулагами. Ах да для них как правило это другое и напоминать им об этом как то не прилично, потому что они их почему то за соплеменников не признают.кормчийГорский ВикторА что ж вы суки, своей истории боитесь? На упыря паскуды молитесь! - https://novayagazeta.ru/articles/2020/02/14/83919-pervaya-krov-zagradotryady-finskoy-voyny "Люди холопского звания, сущие псы иногда, чем тяжелей наказания Тем им милей господа" ("Кому на Руси жить хорошо"!). Почти 200 лет прошло, а как были холопами, так ми остались. А свою неполноценность, прикрываете, от избытка "патриотизма" латиницей. Сидел бы, неполноценный, и не вякал! За умного сошёл бы.sergo galinесли ты такой не убогий , то хотя бы вникал в смысл , того что скопировал . повторю вопрос , где такое написано , что СССР в 1945 году бомбил Финляндию ? если эта страна вышла из военных действий 19 сентября 1944 , подписав мирный договор с СССР ? читай умные книги и не читай на ночь геббельса , а то у тебя остатки разума вынеслоабрам вербинписака - урод! у него во всё всегда виноват СССР и Сталин. а финики, этакие разнесчастные.Комментировать
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