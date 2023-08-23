Ален Омич продолжит карьеру в Китае

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Центровой Ален Омич (31 год, 215 см) подписал контракт с клубом китайской лиги NBL «Шэньси». Омич этим летом покинул «Цедевиту-Олимпию», за которую выступал с ноября 2021 года.