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Ким Чен Ын приехал на 79-летие партии на лимузине Aurus, подаренным Путиным

Ким Чен Ын приехал на 79-летие партии на лимузине Aurus, подаренным Путиным

Ким Чен Ын посетил торжество по случаю 79-летия основания Трудовой партии Кореи.Лидер КНДР Ким Чен Ын появился на торжестве в честь 79-летия основания Трудовой партии Кореи (ТПК) на лимузине Aurus, предположительно, подаренным президентом России Владимиром Путиным.

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