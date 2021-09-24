Мучения «Барсы», победа ЦСКА, новый глава судей в России, Трусова выиграла короткую в Сызрани и снялась, Малкин пропустит 2 месяца и другие новости

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Доброе утро! Врываемся в пятницу с нашим свежим утренним дайджестом! ☀️ 1. «Барселона» продолжает испытывать терпение болельщиков: каталонцы не смогли забить «Кадису» (0:0), а Френки де Йонга удалили во 2-м тайме, когда он схватил две желтые за 4 минуты.

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Лена Мисько
новость... улыбнула вчера ) *** Петржела готов возглавить «Спартак»: «Это народная команда, от таких предложений невозможно отказаться» Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил о готовности возглавить «Спартак». https://m.sports.ru/football/1101484700-petrzhela-gotov-vozglavit-spartak-eto-narodnaya-komanda-zenit-v-moem-s.html
Лена Мисько
писали он игрок... в Москве есть отличные казино, на миллионы Федуна, Петржела хорошо гульнет
кузнецов владимир
в Москве есть казино? вроде по закону они разрешены только в специальных зонах в Сочи, Калининграде, Владивостоке и где-то на Алтае
Лена Мисько
а у нас всегда соблюдается закон? :)
Лена Мисько
подпольные... их, конечно же, вычисляют и закрывают, но.... они открываются все-равно *** вот недавно читала, правда не про Москву, но у нас, думаю, такая же картина: Организатор подпольного казино (https://78.ru/news/2021-09-21/organizator_podpolnogo_kazino_na_irinovskom_prospekte_predstanet_pered_sudom) на Ириновском проспекте предстанет перед судом. В настоящий момент уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд.
кузнецов владимир
когда это не затрагивает интересы некоторых важных и нужных людей и организаций то всегда все только по закону
Лена Мисько
значит не затрагивает, некоторым важным и нужным людям надо же где-то "стресс снимать"
Лена Мисько
Список травмированных в составе Барселоны: 🤕 Агуэро 🤕 Альба 🤕 Бальдэ 🤕 Брейтуэйт 🤕 Дембеле 🤕 Педри 🤕 Фати Рональд Куман:
Лена Мисько
какие знакомы слова... *** 💬 Рональд Куман: «В целом команда играла хорошо. Мы много владели мячом. Было трудно создавать моменты, но лучшие шансы в этом матче были у нас, мы искали их вплоть до последней минуты, когда свой момент имел Депай» «Я не могу жаловаться на отношение игроков к делу сегодня. Было трудно, нужно было действовать более креативно. Нам не хватало последнего паса. Думали, что забьем, но не получилось. Если не забиваешь, не выигрываешь матчи» «Мы заставили соперника много работать, закрывать свободные зоны. Кадис терял силы во втором тайме. А потом удалили Френки, и игра стала еще более сложной для нас» «В этой стране удаляют ни за что. Все всё видели на поле, кроме судьи. Это говорит само за себя»
кузнецов владимир
Уссурийский суд арестовал на 10 суток актрису Ларису Кривоносову, которая сыграла в пародийных роликах «официального представителя МВД Уссурийского района Марину Вульф». Об этом пишет Vl.ru. По данным источников издания, актриса из популярного интернет-сериала про вымышленного чиновника Виталия Наливкина была задержана из-за съемок в полицейской форме для приморского YouTube-канала BARAKuda. Суд установил, что 22 сентября Лариса Кривоносова снималась в видеоролике в форме со знаками различия и символикой госструктуры, и назначил ей наказание в виде 10 суток административного ареста и штрафа в 1000 рублей. В ходе заседания суда Кривоносова признала вину и раскаялась, отмечает Newsbox24.tv. «Кому-то, наверное, не понравился мой карьерный рост. Звезды растут не по дням, а по секундам», - заявила она журналистам. В юмористическом ролике на форме Кривоносовой постоянно менялись погоны — от подполковника до генерал-лейтенанта, отмечает издание. При этом источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах уточнил, что десять суток ареста актрисе назначили в связи с тем, что имея семь судимостей, в том числе за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, истязание, угрозы убийством, она систематически нарушала запрет покидать постоянное место жительства после 22.00 и на слушания в мировой суд не являлась.
кузнецов владимир
Видимо Марина Вульф надо читать как Ирина Волк
Лена Мисько
сколько же ей лет, уже 7 судимостей
кузнецов владимир
43 года
Лена Мисько
ой... посмотрела ну жуть же ((( ей не 43 а 73 на вид
Лена Мисько
Трассу «Ф-1» для Гран-при России строили с проблемами 🚧 Мешали болота, архитекторы работали вслепую, бюджет раздули на миллиарды рублей 🇷🇺 «Формула-1» уже в восьмой раз приедет в Сочи, но знаете ли вы, с какими трудностями пришлось столкнуться организаторам и строителям национальной трассы, ради проведения Гран-при Рассказываем историю российского этапа «Ф-1» в нашем материале ➡️ https://www.sports.ru/tribuna/blogs/f1elmejor/2966836.html?utm_source=telegram&utm_medium=f1
кузнецов владимир
зато теперь трассу закроют и Формула-1 с 2023 года будет гонять под Санкт-Петербургом
Максим Комаров
Югра, вообще, космос.
Лена Мисько
да, я вчера читала, и тут размещала про это
Лена Мисько
https://www.youtube.com/watch?v=w3MBo7HwBr4 Милевский завершил карьеру футболиста ! Что будет дальше ? Мастера, вот и пришло время прощаться с профессиональным футболом. Очень много эмоций и мыслей.
Ruslan Zakirov
Забавны эти танцы вокруг прав на показ футбола у Матч-ТВ и всех его отпочкования (Матч-Премьер, Футболы всякие). Свой футбол и на футбол не похож. Комментаторы либо какие-то совсем мягко выражаясь слабые или замшелые как Ловчев, не разбираются в футболе, психологии и больше ориентированные на скандалы и околофутбол, плюс еще и работающие под заказ. Я уже более 40 лет живу футболом, но этот непрофессионализм привел к тому, что я гораздо больше смотрю Матч Боец чем околофутбольные передачи каналов группы Матч.
Лена Мисько
Ложа прессы, [24.09.21 11:30] КДК РФС оштрафовал нападающего ЦСКА Антона Заболотного на 20 тысяч рублей за нарушение санитарного регламента в матче со «Спартаком». Гол Заболотного принес ЦСКА победу в дерби. Забитый мяч нападающий отправился праздновать на трибуну с болельщиками. @pressbox
Лена Мисько
наверняка потерю такой суммы он переживет, зато кайфанул ))
Лена Мисько
❗️Олег Знарок будет старшим тренером сборной России по хоккею на Олимпийских играх в Пекине
Лена Мисько
Похоже, идём за очередным золотом и повторением рекорда Пхёнчхана 😉
кузнецов владимир
новость бомба. это даже круче чем Карпин во главе футболистов и Бодниева - гандболисток. Видимо тренерской школе в игровых видах спорта совсем хана.
Лена Мисько
⚡️Сергей Зубов войдёт в тренерский штаб сборной России на Олимпиаде.
Лена Мисько
Ого, вот это ФХР стреляет одной хорошей новостью за другой. Зубов имеет статус в НХЛ, хоккеисты его знают. Это плюс

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