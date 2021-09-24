Мучения «Барсы», победа ЦСКА, новый глава судей в России, Трусова выиграла короткую в Сызрани и снялась, Малкин пропустит 2 месяца и другие новости

Доброе утро! Врываемся в пятницу с нашим свежим утренним дайджестом! ☀️ 1. «Барселона» продолжает испытывать терпение болельщиков: каталонцы не смогли забить «Кадису» (0:0), а Френки де Йонга удалили во 2-м тайме, когда он схватил две желтые за 4 минуты.