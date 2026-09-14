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Суд Петербурга отказал в иске о возврате денег за оформление шенгенских виз

Московский районный суд Санкт-Петербурга отказал истцу в требовании вернуть 185 тысяч рублей за услуги по оформлению шенгенских виз, сообщается в пресс-релизе Объединённых судов города.

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