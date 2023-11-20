"Привести город в порядок". Власти Барнаула назвали все повреждения после урагана

Все службы города работают в режиме повышенной готовности Глава Барнаула Вячеслав Франк по итогам аппаратного совещания, проведенного утром 20 ноября, поручил обеспечить бесперебойную работу всех систем жизнеобеспечения и привести город в порядок, сообщает мэрия.
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