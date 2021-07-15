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Из-за наводнения в Германии без вести пропали около 1300 человек

Из-за наводнения в Германии без вести пропали около 1300 человек

Всего в округе Арвайлер проживают около 130 тысяч человек. Власти округа Арвайлер на западе Германии сообщили, что более 1,3 тысячи человек пропали без вести после сильных наводнений, ставших следствием проливных дождей, начавшихся в понеднльник.

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