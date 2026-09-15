Жителю Архангельской области грозит пожизненное лишение свободы за покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Котласский» в районе одной из деревень округа были обнаружены несколько тайников, из которых изъяли около трех граммов «синтетики».
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