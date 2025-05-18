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Смоленская Газета

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В Смоленском автотранспортном колледже легендарный грузовик ЗИС-5 стал символом памяти о фронтовых водителях

В Смоленском автотранспортном колледже легендарный грузовик ЗИС-5 стал символом памяти о фронтовых водителях

В Смоленском автотранспортном колледже в 2008-2009 гг. восстановили легендарный грузовик ЗИС-5. Автомобиль, прозванный в народе «Захар Иванович» занял почётное место в гараже учебного заведения, как символ памяти о водителях, внесших вклад в победу в Великой Отечественной войне.

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