В Смоленском автотранспортном колледже легендарный грузовик ЗИС-5 стал символом памяти о фронтовых водителях

В Смоленском автотранспортном колледже в 2008-2009 гг. восстановили легендарный грузовик ЗИС-5. Автомобиль, прозванный в народе «Захар Иванович» занял почётное место в гараже учебного заведения, как символ памяти о водителях, внесших вклад в победу в Великой Отечественной войне.