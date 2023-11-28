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Китай

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Вице-премьер Госсовета КНР встретился с председателем Китайско-британского делового совета

Пекин, 27 ноября /Синьхуа/ -- Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн в понедельник провел встречу с председателем Китайско-британского делового совета Шерардом Каупер-Коулзом и возглавляемой им делегацией, прибывшей в Пекин для участия в 1-й Китайской международной выставке по стимулированию цепочек поставок.

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