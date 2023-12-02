Челябинск стал худшим в стране по обеспеченности горожан деревьями

Челябинск оказался в числе городов с наименьшим числом деревьев на каждого жителя. Как передает корреспондент РИА «Новый День», специалисты Института Народнохозяйственного Прогнозирования Российской Академии Наук опубликовали научный доклад «Меняющийся климат и здоровье населения: проблемы адаптации».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии