Вчера (в Алисе, либо в такси) потеряла телефон - x айфон, черный, в розовом чехле, в районе 2 ночи. Звонить 89377006551.
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Вчера (в Алисе, либо в такси) потеряла телефон - x айфон, черный, в розовом чехле, в районе 2 ночи. Звонить 89377006551.