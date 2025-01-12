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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Финикс» ведет переговоры с «Шарлотт» об обмене Юсуфа Нуркича на Ника Ричардса

Центровой Юсуф Нуркич был переведен на скамейку запасных, а потом и потерял место в ротации команды. По сообщению репортера Эвана Сайдери, «Финикс» ведет переговоры с «Шарлотт» об обмене боснийца и драфт-пиков второго раунда на центрового Ника Ричардса.

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