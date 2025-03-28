В России высказались об отношении к деиндустриализации Европы

В Европе идет деиндустриализация, однако в России этому не рады. Об этом во время выступления на сессии «Создание благоприятных условий для мирного развития и обеспечения общей экономической безопасности» Азиатского форума в Боао заявил вице-премьер России Алексей Оверчук, его слова приводит РИА Новости.