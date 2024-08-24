Путину доложили о ходе боевых действий в Курской области

Путин обсудил ситуацию в Курской области с главой Генштаба Президент России Владимир Путин провел встречу с руководством Объединенной группировки войск, в ходе которой ему доложили о ходе боевых действий в Курской области.
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