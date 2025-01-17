В 2025 году калужан из запаса призовут на военные сборы

В указе говорится о необходимости призыва граждан Российской Федерации, находящихся в запасе, для участия в военных сборах в рядах Вооруженных сил РФ, Национальной гвардии, спасательных формированиях МЧС, а также в органах государственной охраны и Федеральной службы безопасностиПребывающих в запасе жителей Калужской области призовут на военные сборы.
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