Представители Бобруйщины принимают участие в международной выставке.

27-я Международная выставка-ярмарка туристических услуг ´ОТДЫХ´ начала работу в Минске. Вчера представители Бобруйского района - Физкультурно-спортивный клуб, главный специалист райисполкома Ольга Гавриленя, агроусадьба ´Березовичи´, народный хор работников культуры - приняли участие в открытии экспозиции.
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