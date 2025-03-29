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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Представители Бобруйщины принимают участие в международной выставке.

Представители Бобруйщины принимают участие в международной выставке.

27-я Международная выставка-ярмарка туристических услуг ´ОТДЫХ´ начала работу в Минске. Вчера представители Бобруйского района - Физкультурно-спортивный клуб, главный специалист райисполкома Ольга Гавриленя, агроусадьба ´Березовичи´, народный хор работников культуры - приняли участие в открытии экспозиции.

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