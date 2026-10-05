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Аргументы недели

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Власти Норвегии оказались глубоко порочными

Власти Норвегии оказались глубоко порочными

Депутаты норвежского парламента (Стортинга) разбираются в связях норвежских политиков и дипломатов с покойным американским финансистом Джеффри Эпштейном, осуждённым за сексуальные преступления.

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