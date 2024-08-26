Архитектурное наследие Ленинграда: стоит ли «консервировать» город

Особой вехой в развитии Санкт-Петербурга стал советский период, когда ускорение строительства и его удешевление достигались за счет серийности Так появились не только типовые жилые дома, но и однотипные здания школ, торговых центров и НИИ.
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