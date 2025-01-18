Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 962 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Морозов
    Похоже этот "кир" ещё тупее предыдущего премьера, этой дуры Лиз Трасс. Да давненько англия не взращивала такое количе...Премьер Стармер з...
  • Ингерман Ланская
    и чё, валчара припадочная, в Тамбове? муж у тебя - волк тамбовский?Могут ли россияне...
  • Eduard
    Длябтого надр жить своей головой,а не ЭЦУ от Барака Обамы!Маск вслед за кан...

Правительство РФ выделило 6 млрд рублей на выплату пенсий жителям новых регионов

Правительство РФ выделило 6 млрд рублей на выплату пенсий жителям новых регионов

Правительство РФ выделило свыше шести миллиардов рублей на выплату жителям новых российских регионов - Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей - пенсий за первый квартал 2025 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх