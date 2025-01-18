Правительство РФ выделило 6 млрд рублей на выплату пенсий жителям новых регионов

Правительство РФ выделило свыше шести миллиардов рублей на выплату жителям новых российских регионов - Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей - пенсий за первый квартал 2025 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии