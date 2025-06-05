На основе данных, переданных задержанными в Крыму, ВСУ наносили удары по подразделениям России.В Крыму задержаны две женщины, подозреваемые в передаче данных Киеву.
20 лет за госизмену: в Крыму задержаны женщины, передававшие данные ВСУ
Комментарии
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НД
Наталья Дорожкина
Какие они женщины- это особи женского рода, нелюди. За измену Родине, будь то особи мужского или женского рода, приговор должен быть один- смертная казнь. Если бы каждая из них пошла на предательство под пытками- это было бы понятно, что не каждый человек способен выдержать пытки. Но когда по своей инициативе- здесь нет смягчающих обстоятельств. Сколько на счету каждой из этих тв…….й наших погибших людей? И почему женщинам не дают пожизненные сроки- непонятно. Женщины- преступницы затмевают по жестокости мужчин.
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