20 лет за госизмену: в Крыму задержаны женщины, передававшие данные ВСУ

НД

Наталья Дорожкина

Какие они женщины- это особи женского рода, нелюди. За измену Родине, будь то особи мужского или женского рода, приговор должен быть один- смертная казнь. Если бы каждая из них пошла на предательство под пытками- это было бы понятно, что не каждый человек способен выдержать пытки. Но когда по своей инициативе- здесь нет смягчающих обстоятельств. Сколько на счету каждой из этих тв…….й наших погибших людей? И почему женщинам не дают пожизненные сроки- непонятно. Женщины- преступницы затмевают по жестокости мужчин.