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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Маккаби Тель-Авив» готов расстаться с Лонни Уокером этим летом по соглашению сторон

27-летний разыгрывающий Лонни Уокер может покинуть « Маккаби Тель-Авив » в это межсезонье. Ранее сообщалось о попытках защитника найти место в НБА .

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