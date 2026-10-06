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Угарная двадцатка: лучшие приколы октября

Угарная двадцатка: лучшие приколы октября

Октябрь подошёл к концу, а значит, пришло время собрать самое смешное, что случилось за эти недели. Никаких лишних слов — только отборный юмор, который поднимет настроение.

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