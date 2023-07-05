Китай собирается создать на Кубе уже не только разведывательную базу для слежки за США – но и тренировочный лагерь для обучения кубинских военных.
Американские спецслужбы вновь забили тревогу
Комментарии
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L
Lyudmila
А чему могут научить китайцы войска Кубы, если они сами пороха не нюхали по настоящему?
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46 мин.
вн
владимир новиков
как раз кубинцы-ветераны научат кого хочешь они и в анголе и еше где-то там в африке воевали
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19 мин.
L
Lyudmila
Вот и я о том же! Китайцы могут в каком либо конфликте взять только числом, техникой, но не реальным умением.
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16 мин.
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