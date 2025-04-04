Автополицейские в Костромской области помогли двум девушкам, попавшим на дороге в трудную ситуацию

Вечером 1 апреля, находясь на маршруте патрулирования в Островском районе, старший инспектор ДПС старший лейтенант полиции Василий Петрик и инспектор ДПС лейтенант полиции Юрий Громцев на автодороге «Кострома-Шарья» обратили внимание на автомобиль, который стоял на обочине без световых сигналов.