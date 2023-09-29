Тренер «Ростова» Карпин заявил, что судейство в матче с «Уралом» вызывает вопросы

Встреча команд в рамках РПЛ завершилась вничью.Встреча команд в рамках РПЛ завершилась вничью.Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил игру своих подопечных в матче 10-го тура чемпионата России с «Уралом» и прокомментировал работу судейской бригады в прошедшей игре.