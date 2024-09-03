Раздача продуктов россиянам может стать доступнее

Правительство в целом поддержало законопроект о налоговых льготах при безвозмездной передаче нераспроданных продуктов питания на благотворительность, однако до внесения в Госдуму инициатива должна быть доработана.
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