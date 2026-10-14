Нижний Новгород и Южно-Сахалинск разделят почетный статус «Семейная столица России» в 2027 году. Лидеров выбрали по поручению Президента Владимира Путина и по инициативе комиссии Госсовета по направлению «Семья».
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