Владимир Зеленский отказался уходить в отставку и проводить президентские выборы на Украине. Он заявил, что Дональд Трамп и Илон Маск не могут решать вопрос о смене украинского руководства.
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