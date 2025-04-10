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Новости Липецка

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  • Егор Горшков
    Это значимое событие не только для города, но и для всего региона.Герман Греф и Иго...

Липецк готовится к Пасхе: на кладбища грузовиками завозят песок

Липецк готовится к Пасхе: на кладбища грузовиками завозят песок

В Липецке началась подготовка кладбищ к одному из главных христианских праздников – Пасхе. Сотрудники МУ «Ритуальные услуги» проводят масштабную уборку, чтобы создать достойные условия для посещения могил родных и близких.

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