Нетрудный подросток: мультсериал про юного Спайдермена слили в Сеть

Мультсериал «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» появился онлайн, доступны два первых эпизода. Новый проект продолжает развивать линейку сюжетов о самом популярном супергерое Marvel в альтернативной вселенной и позволяет скоротать время в ожидании финальной части анимационного блокбастера «Человек-паук: За пределами Вселенной».