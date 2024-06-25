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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Платошкин выгораживает США: Удары вглубь России – самодеятельность Зеленского

Платошкин выгораживает США: Удары вглубь России – самодеятельность Зеленского

Политнавигатор Левый политик Николай Платошкин, в 2004-2006 годах трудившийся консулом в Хьюстоне, уверяет, будто бы удары вглубь «старой» территории России – самодеятельность Владимира Зеленского без соответствующего решения США.

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Комментарии
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валерия
Хвалящий и защищающий врага - сам ли ты не враг?
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14 час.
Ингерман Ланская
2-я заповедь: не сотвори себе кумира..
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9 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Мое личное мнение, что надо таких &quot;патриотов&quot; с семьями, родственниками, добровольно принудительно, переселить в зону обстрела. А имущество что имеют конфисковать, реализовать на аукционе, а на вырученные средства восстанавливать и приобретать жилье пострадавшим в зонах разрушений от ВСУ. И не только это должно касаться его, но и иноагентов, коррупционеров, террористов, саботажников, всех мастей и т.д.
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1 час.

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