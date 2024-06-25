Платошкин выгораживает США: Удары вглубь России – самодеятельность Зеленского

АНГЕЛ АНГЕЛ

Мое личное мнение, что надо таких "патриотов" с семьями, родственниками, добровольно принудительно, переселить в зону обстрела. А имущество что имеют конфисковать, реализовать на аукционе, а на вырученные средства восстанавливать и приобретать жилье пострадавшим в зонах разрушений от ВСУ. И не только это должно касаться его, но и иноагентов, коррупционеров, террористов, саботажников, всех мастей и т.д.