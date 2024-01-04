Акции производителей чипов в США упали после самого сильного года с 2009 года

Акции производителей чипов в США добавились к череде потерь в среду, поскольку эталон полупроводниковой отрасли Уолл-стрит упал с рекордных максимумов после самого сильного года с 2009 года, когда сектор восстановился после финансового кризиса, пишет Reuters.
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