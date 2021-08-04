ГПА-32 «Ладога» успешно прошли комплексные испытания на второй линии Амурского ГПЗ

Лучшие новости об успешных испытаниях ГПА-32 “Ладога” на второй линии Амурского ГПЗ На второй технологической линии Амурского ГПЗ завершены пуско-наладочные работы и проведены комплексные испытания второй пары газоперекачивающих агрегатов «Ладога».