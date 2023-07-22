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Посол Андреев: российская сторона дала в МИД Польши отпор после претензий из-за слов Путина о польской истории и политике Варшавы

Посол Андреев: российская сторона дала в МИД Польши отпор после претензий из-за слов Путина о польской истории и политике Варшавы

Российская сторона дала в министерстве иностранных дел Польши отпор после претензий из-за слов президента Владимира Путина о польской истории и политическом курсе Варшавы.

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