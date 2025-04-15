МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА МС

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Есть ли жизнь после измены?

Есть ли жизнь после измены?

Есть ли жизнь после измены? Когда я узнала о его измене, мир вокруг меня рухнул. Пять лет брака, маленький ребенок, и вдруг такая новость.

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Комментарии
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Сергей Рубцовск
Сложный выбор, неизвестно, как он поведет себя в аналогичных ситуациях, ведь &quot;слабые на передок&quot; претендентки будут встречаться постоянно.
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9 час.
Иван Ураганов
После измены вернуть себе тепло и доверие не получится,разводись и продолжай жить другой жизнью.
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4 час.
Татьяна Хлусова
Климат в семье создают оба, а если его создаёт только кто-то один, никакого климата не получится (или получится такой, от которого впору бежать).
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3 час.
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