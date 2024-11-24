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Закон и Порядок

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Серийное беспилотное такси, ИИ начал захватывать мировую науку и новый Манхэттенский проект

Серийное беспилотное такси, ИИ начал захватывать мировую науку и новый Манхэттенский проект

1. Китай может только копировать и красть. На этот раз китайцы украли у Илона Маска обещание сделать беспилотное такси и подло выполнили его.

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