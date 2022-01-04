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Российский эксперт: протесты представляют серьезную угрозу для властей Казахстана  

Российский эксперт: протесты представляют серьезную угрозу для властей Казахстана  

По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, протесты в Казахстане, переросшие в столкновения с правоохранительными органами, представляют собой серьезную угрозу для действующего правительства республики.

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